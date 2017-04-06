  • 6 Апрель 2017
USD 07.04.2017 56.4369 +0.5429
USD ММВБ 18:17 56.39330  
EUR 07.04.2017 60.0827 +0.3879
EUR ММВБ 18:17 60.0620  
Нефть($) 06.04.2017 54.13 0.28
Нефть(p) 06.04.2017 3054.93 +45.04

Очевидцы: Жителей дома на проспекте Солидарности эвакуируют (ВИДЕО)

Автор:


© Фото: Григорий Сысоев / РИА "Новости"
    следующая

    Темы дня

    По словам свидетелей ЧП, после двух хлопков в доме начался пожар.

    Очевидцы сообщают, что жителей дома номер 21/3 по проспекту Солидарности эвакуируют. Информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    Кроме того, по их словам, в доме начался пожар. Ранее сообщалось о двух хлопках, взрыве и падении бетонной плиты на припаркованный автомобиль.

    При этом глава Невского района Константин Серов, прибывший на место, заверил, что никто из людей не пострадал, взрывов не было, лишь обвалилась кладка при выполнении строительных работ.

    Одновременно с этим РИА "Новости" пишут, что представитель Северо-Западного регионального центра МЧС рассказал о хлопке при обрушении части кирпичной кладки.

    В МЧС официально сообщили, что произошло обрушение облицовочного кирпича на площади 12 кв. метров. "Причины и обстоятельства происшествия выясняются", - отметили в ведомстве.

    Видео: vk.com/spb_today

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Происшествия

      Лучшее в Петербурге

      Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

      После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

      читать далее →

      Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

      Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Где в Петербурге найти весну

      На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

      Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

      Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      05.04.17
      Как выгодно взять кредит?
      05.04.17
      Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
      05.04.17
      Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
      03.04.17
      Аварийное вскрытие и замена замков
      30.03.17
      Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
      27.03.17
      Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
      22.03.17
      Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
      20.03.17
      Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm