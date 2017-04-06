Очевидцы: Жителей дома на проспекте Солидарности эвакуируют (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают, что жителей дома номер 21/3 по проспекту Солидарности эвакуируют. Информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, по их словам, в доме начался пожар. Ранее сообщалось о двух хлопках, взрыве и падении бетонной плиты на припаркованный автомобиль.

При этом глава Невского района Константин Серов, прибывший на место, заверил, что никто из людей не пострадал, взрывов не было, лишь обвалилась кладка при выполнении строительных работ.

Одновременно с этим РИА "Новости" пишут, что представитель Северо-Западного регионального центра МЧС рассказал о хлопке при обрушении части кирпичной кладки.

В МЧС официально сообщили, что произошло обрушение облицовочного кирпича на площади 12 кв. метров. "Причины и обстоятельства происшествия выясняются", - отметили в ведомстве.

Видео: vk.com/spb_today