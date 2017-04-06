Очевидцы: На проспекте Солидарности произошел взрыв (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают, что на проспекте Солидарности в доме номер 21/3 произошел взрыв. Информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Взрыв на проспекте Солидарности в доме 21 в 15:00, службы прибывают, внизу стоит раскуроченная машина от падающих предметов", - пишут очевидцы.

По их словам, в доме были слышны два сильных хлопка. Судя по снимкам, у шестнадцатиэтажного дома отвалилась облицовка стены на уровне 13 этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.

В данный момент на место прибыли медики, а также сотрудники полиции и МЧС. Подробности происшествия выясняются. Дом не подключен к газоснабжению.

Видео: vk.com/spb_today