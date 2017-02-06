В Пулково в международной посылке нашли мину. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Странный предмет был найден сегодня утром, 6 февраля, около 10:30, в пункте сортировки петербургского аэропорта. Сотрудники Пулково вызвали специалистов-взрывотехников ОМОНа.

Они обследовали почтовое отправление и нашли внутри учебную мину ПМН-2. Она не представляет опасности, так как не содержит взрывчатых веществ.

Боеприпас передали сотрудникам полиции. По данным «Фонтанки.ру», посылка следовала с Урала в США.

В это же время из-за артиллерийского снаряда на лестнице эвакуировали 40 жильцов дома на улице Симонова. Он был найден около мусоропровода между пятым и шестым этажами.