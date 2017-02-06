Из-за снаряда на лестнице эвакуировали 40 жильцов дома на Симонова

Из-за артиллерийского снаряда на лестнице эвакуировали 40 жильцов дома на улице Симонова. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Снаряд был найден сегодня утром, 6 февраля, около 11 часов, в доме номер 12-9 около мусоропровода на площадке между пятым и шестым этажами. В Росгвардию обратилась пожилая женщина, выносившая мусор.

"На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН. Жителей трех подъездов указанного дома пришлось эвакуировать", - отметили в пресс-службе.

Взрывотехники осмотрели снаряд, как выяснилось это 57-миллиметровый учебный артиллерийский снаряд, не представляющий опасности. Снаряд оставили под охраной полиции, в ближайшее время его уничтожат.