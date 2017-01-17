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Очевидцы: "Умная остановка" на Невском сломалась

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© Фото: life.ru

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В ГКУ "Организатор перевозок" отметили, что отказ табло не означает, что не работает вся остановка.

"Умная остановка" на Невском проспекте сломалась утром 16 января, ее до сих пор не починили. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

"Вместо того, чтобы показывать время до прибытия общественного транспорта, электронное табло либо загружается при темном экране, либо демонстрирует девственно чистый белый экран", - отмечают пассажиры.

Фото: fontanka.ru
 

При этом в ГКУ "Организатор перевозок" отметили изданию, что отказ табло не означает, что не работает вся остановка. Разработчиком и инвестором установки павильона является ООО "Городские инновации", однако информированием пассажиров о расписании движения занимается отдельно компания "Синертек".

В ближайшее время неисправность должна быть устранена, заверили в учреждении. Очевидцы также заметили, что на информационных материалах павильона до сих пор указана старая стоимость проезда – 30 рублей. В управлении пообещали в ближайшее время заменить текст.

"Умную остановку" около станции метро "Гостиный двор" открыли в ноябре 2016 года с опозданием на три месяца. На остановке есть встроенное информационное табло, терминал, бесплатная зарядка для мобильных устройств, а также Wi-Fi. Кроме того, остановка оснащена четырьмя камерами видеонаблюдения, которые могут передавать съемку напрямую в отдел полиции.

ООО "Городские инновации" планирует окупиться за счет размещения рекламы. Подробнее о проекте "умной остановки" можно прочесть здесь. Компания намерена собрать мнения петербуржцев по поводу современной остановки. В случае положительных отзывов компания планирует установить в Петербурге еще 50 остановок в преддверии ЧМ-2018.

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