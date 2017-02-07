Пожар на заводе "Электростандарт" в Гатчине потушен

Пожар в цехе завода "Электростандарт" в Гатчине потушен. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.

Во вторник, 7 февраля, в 11:25 пожарным поступило сообщение о возгорании на заводе "Электронстандарт" в Гатчине, специализирующемся на выпуске систем безопасности и охраны, а также на противопожарных системах. В железо-бетонном здании на площади 2 тыс. кв. метров загорелся утеплитель. В здании обрушилась крыша, при этом информация о пострадавших не поступала.

На тушение пожара прибыли дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей и 103-й части противопожарной службы. В 13:00 спасателям удалось справиться с огнем.

В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.









