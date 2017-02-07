  • 7 Февраль 2017
USD 08.02.2017 59.1933 +0.4812
USD ММВБ 16:17 59.38340  
EUR 08.02.2017 63.2362 +0.0796
EUR ММВБ 16:17 63.3960  
Нефть($) 07.02.2017 55.40 0.79
Нефть(p) 07.02.2017 3279.31 +73.04

Пожар на заводе "Электростандарт" в Гатчине потушен

Автор:


© Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области
    следующая

    Темы дня

    Завод "Электронстандарт" специализируется на выпуске систем безопасности и охраны, а также на противопожарных системах.

    Пожар в цехе завода "Электростандарт" в Гатчине потушен. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.

    Во вторник, 7 февраля, в 11:25 пожарным поступило сообщение о возгорании на заводе "Электронстандарт" в Гатчине, специализирующемся на выпуске систем безопасности и охраны, а также на противопожарных системах. В железо-бетонном здании на площади 2 тыс. кв. метров загорелся утеплитель. В здании обрушилась крыша, при этом информация о пострадавших не поступала.

    На тушение пожара прибыли дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей и 103-й части противопожарной службы. В 13:00 спасателям удалось справиться с огнем.

    В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Происшествия

      Лучшее в Петербурге

      Топ-5 необычных театров Петербурга

      Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

      читать далее →

      Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

      Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

      читать далее →

      Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

      Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

      Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

      Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

      читать далее →

      Пресс-релизы

      06.02.17
      Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
      03.02.17
      Отпуск в Саках
      01.02.17
      Стильные флешки с нанесенным логотипом
      01.02.17
      Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
      01.02.17
      Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
      30.01.17
      Возможности банковской карты и ее владельца
      27.01.17
      Качественная сварка
      26.01.17
      Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm