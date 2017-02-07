На горящем заводе в Гатчине обрушилась крыша (ФОТО)

В Гатчине произошел крупный пожар в районе промзоны номер два, горит цех завода "Электростандарт", над промзоной поднялся столб черного дыма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Фото: vk.com/avtogatchina

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 11:25, горит железо-бетонное здание размером 15 на 50 метров на площади 2 тыс. кв. метров. В здании обрушилась крыша, при этом информации о пострадавших не поступала.

На месте ЧП работают дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей и 103-й части противопожарной службы в количестве 12 человек и четырех единиц техники. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности Гатчинского района.

По данным местной администрации, в цехе горит утеплитель. Завод "Электронстандарт" специализируется на выпуске систем безопасности и охраны, а также на противопожарных системах.

Фото: vk.com/avtogatchina