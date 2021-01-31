На станции метро «Чернышевская» сильный хлопок выбил окна

Оконные рамы на станции метро «Чернышевская» выбило и осколки разлетелись по тротуару. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, с утра 31 января «Чернышевская» была закрыта для пассажиров на вход и выход. В этот период работники метрополитена включили вентиляцию на полную мощность. Однако из трубы, находящейся в вестибюле, воздух вышел так сильно, что произошел мощный хлопок.

В результате окна вестибюля выбиты и разбиты. Осколки рассыпались по тротуару. На данный момент станция все еще закрыта для пассажиров, а территория хлопка огорожена. На ликвидацию последствий уйдет неизвестное количество времени.