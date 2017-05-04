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Прокуратура признала петербургскую подземку небезопасной

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© Фото: mayaksbor.ru

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Теперь против руководства метрополитена и комитета по транспорту могут возбудить уголовные дела.

Проверка безопасности петербургского метрополитена показала, что из 67 станций только на 23 есть необходимое оборудование, пишет «Фонтанка».

Например, камеры с функцией распознавания лиц и предметов отсутствуют на станциях «Технологический институт», «Сенная», «Площадь Восстания», «Адмиралтейская». На станции «Девяткино» камер нет вообще: их украли год назад, а новые так и не приобрели.

Всего в метро выявлены слепые зоны на 34 станциях, в том числе на «Достоевской», «Технологическом институте», «Пионерской», «Чернышевской». В слепой зоне находятся участок перехода со «Спасской» на «Сенную площадь», подходной коридор к эскалаторам на «Садовой», а также зона малых эскалаторов на «Адмиралтейской», эскалатор на «Василеостровской».

Также выяснилось, что металлодетекторы в метро нередко выходят из строя из-за неправильной эксплуатации, а утром и по вечерам на станциях специально сокращают количество специалистов службы безопасности ради экономии денег.

В итоге прокуратура отправила результаты проверки в СК Петербурга, указав, что в действиях сотрудников метрополитена и комитета по транспорту усматриваются признаки преступлений по ст. 238 («Оказание небезопасных услуг») и 263.1 УК («Нарушение требований транспортной безопасности»).

По данным издания, еще в 2014 году начальник метрополитена Владимир Гарюгин получал предостережение прокуратуры за нарушение «непрерывности наблюдения за пассажирами». Тогда его предупреждали об уголовной ответственности за халатность.

В начале апреля, после взрыва в петербургском метро, федеральные СМИ вышли с новостью, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев велел в трехмесячный срок провести оценку уязвимости метро. На самом деле, как сообащет «Фонтанка», она уже проводилась летом 2011-го в рамках 130-го приказа. На реализацию плана транспортной безопасности тогда был отведен год.

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