Перевертыш на каршеринге перекрыл движение трамваев

19 января, вечером, автомобиль из системы каршеринг вылетел на трамвайные пути и приземлился на собственную крышу. Теперь в районе аварии пробка.

О происшествии сообщили свидетели в социальной сети «Вконтакте». В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» они разместили информацию о каршеринговой машине, перевернувшейся на крышу посреди дороги. Известно, что авария произошла на Кондратьевском проспекте.

На данный момент на место ДТП прибыли спасательные службы. Правоохранительные органы установят причины и обстоятельства происшествия. По предварительной версии причиной стали скользкие от мороза рельсы.