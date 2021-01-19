Суд рассмотрел смерть собаки от рассерженной такси

В Красногвардейском районе Петербурга суд рассмотрел дел о погибшей собаке в драке с таксой. Собаки сцепились в 2018 году, но множество деталей позволило вынести приговор только в 2021 году.

Две собачницы устроили конфликт, и их питомцы вступились за хозяек, сцепившись в драке. В результате такса закусала соперника до смерти. Женщина, у которой погибла собака, не могла на протяжении долгого времени добиться возбуждения уголовного дела.

Известно, что женщина требовала убрать собаку, но хозяйка таксы начала бить женщину по голове и вцепилась в волосы.

Пострадавшая требовала компенсацию в размере 6,8 тысяч рублей и моральный вред возместить суммой в 50 тысяч рублей. В результате заседания хозяйку таксы признали виновной и обязали выплатить 15 тысяч рублей за моральный ущерб, а также возместить общий ущерб.