Петербургского живодера приговорили к 6 месяцем исправительных работ за избиение собаки

Гражданин северной столицы Эдуард Васильев был приговорен к 6 месяцам исправительных работ мировым судом.

По информации, которая была предоставлена Объединенной пресс-службой городских судов, инцидент произошел 6 сентября 2020 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес собаке по кличке Рекс удары по черепу молотком-гвоздодером. Васильев разбил животному голову, после чего завернул в одеяло и оставил в мусорном баке во дворе дома. О дальнейшей судьбе собаки не сообщается.

Мужчина признал свою вину и был приговорен к исправительным работам. 10% заработной платы Васильева будет отдано государству.