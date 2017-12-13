Госдума ужесточила наказание за живодерство

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. В тексте документа говорится, что за жестокое обращение с братьями нашими меньшими, в том числе из хулиганских или корыстных побуждений, можно получить до 3 лет лишения свободы.

За зверское издевательство, совершенное группой лиц на глазах несовершеннолетнего, предлагают сажать на срок до 5 лет. Такое же наказание последует за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу.

Прецедентом для ужесточения закона стало дело «хабаровских живодерок». Девушки расчленяли кошек и собак, после чего фотографировались с частями тел животных. Суд приговорил их к срокам в колонии.