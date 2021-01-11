Петербургского "безмасочника" привлекли к уголовной ответственности

Житель Петербурга был приговорен к административному аресту на двое суток за отказ надеть маску в общественном месте по требованию сотрудника полиции.

Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов. Инцидент произошел в ТЦ «Ракита» на юго-западе города. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что мужчина вошел в здание без маски. Нарушитель масочного режима отказался предъявить документы и проследовать в отдел полиции для составления протокола. Он оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и попытался сбежать.

В суде «безмасочник» признал свою вину и был приговорен к 2 суткам административного ареста.