Пассажиры подземки жалуются на задержки поездов

Неисправный состав вагона поезда на «синей» ветке Петербургского метрополитена стал причиной сбоя в работе подземки в четверг, 5 ноября. Об этом рассказали ИА REGNUM в пресс-службе метро.



Заминка в плотном движении утром 5 ноября произошла на Московско-Петроградской (второй, синей) линии. Как рассказали в метрополитене, из-за неисправного состава был увеличен интервал движения на участке от «Невского проспекта» до «Купчино» на семь минут.

К настоящему моменту движение полностью восстановили.

Петербуржцы написали о заминках в соцсетях. Число ожидающих поезд людей на платформах значительно выросло, что вызвало неудобства для пассажиров.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в метро усилен масочный режим, за его соблюдением следят не только инспекторы из чиновников, но и полиция. За 3 ноября составили более трех сотен актов о нарушении масочного режима во время пандемии коронавируса.