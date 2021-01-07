Петербуржцы вызвали МЧС, чтобы спасти кошку

В ночь Рождества сотрудники управления МЧС Петербурга спасали кошку. Граждане, которые гуляли по набережной канала Грибоедова, заметили застрявшее в трубе животное и вызвали спасателей.

Информация о происшествии была опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец выложил в сеть ролик, на котором можно увидеть пожарную машину, а также двух сотрудников МЧС на льду. Спасатели разглядывали трубу, вооружившись фонариками.

Пользователи соцсети оставили под постом положительные комментарии, выразив свое одобрение и благодарность спасателям за помощь животному.