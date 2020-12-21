Мигрант, ожидавший депортации, сбежал из больницы



По информации пресс-службы правоохранительных органов Санкт-Петербурга, гражданин Азербайджана был пойман за нарушение миграционного законодательства, затем 28-летнему азербайджанцу было вынесено постановление Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга о принудительной депортации с территории Российской Федерации.

Затем после постановления мигрант попал в одну из больниц города. Перспектива возвращения на родину не радовала иностранца, поэтому он решил совершить побег из больницы. Однако через неделю сотрудники полиции смогли задержать сбежавшего мигранта на Литейном проспекте, после задержание 28-летний уроженец Азербайджана был доставлен в отделение полиции.