В Петербург возвращаются мигранты из СНГ

Мигранты из стран СНГ, которые покинули Петербург из-за финансового кризиса, постепенно возвращаются назад, сообщает в среду, 1 марта, Петростат.

В прошлом году из стран ближнего зарубежья в Петербург приехало 18 756 человек, а уехало 17 041. Таким образом общее число мигрантов в городе увеличилось на 1751 человек.

При этом в 2015 году Северную столицу покинуло 51 505 граждан из стран СНГ, а приехало вдвое меньше.

При этих подсчетах Петростат учитывает только тех, кто зарегистрировал свое пребывание в ФМС на срок 9 месяцев и более.

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В минувшем году положительное сальдо миграции было зафиксировано по таким странам, как Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Армения. Число приехавших из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана продолжило сокращаться. Количество мигрантов из стран дальнего зарубежья уменьшилось на 764 человека (приехало 3635, уехало 4399). Это больше, чем в 2015 году (739 человек).

Число приезжих из других регионов России выросло в 2016 году на 43 758 человек. В 2015 году этот показатель составил 51 179 человек.