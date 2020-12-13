Известный певец и композитор Андрей Сапунов скончался 13 декабря

13 декабря стало известно о смерти известного музыканта, который был прежде всего известен фанатам группы «Воскресенье». Кроме того, Андрей Сапунов известен работами в других группах. Так, музыкант работал с «Цветами», «Самоцветами», «СВ», «Лотосом».

Сапунов был и гитаристом, и басистом, а также певцом и композитором. В группе «Воскресенье» он состоял с момента основания, однако в 2016 году покинул ее состав. Помимо этого, музыкант работал в «Трио Сапунова» и в «Трио: Романов — Сапунов — Кобзон».

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт», — сообщает Нонна Абрамова, пресс-атташе музыкального коллектива.

Предварительно причиной смерти называют инфаркт. Андрей Сапунов ушел на 65-м году жизни.