Не стало профессора НИИ гриппа Валерия Исакова

В среду, 9 декабря, в Петербурге скончался профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук Валерий Исаков.

Данная информация была предоставлена пресс-службой ФГБУ «НИИ гриппа А.А. Смородинцева» Минздрава РФ. Причина смерти профессора не сообщается.

Валерий Исаков закончил лечебный факультет 1-го Ленинградского медицинского института в 1969 году. Он работал врачом скорой помощи, кроме того, принимал участие в создании служба по борьбе со СПИДом в Санкт-Петербурге. В 2014 году Исаков был назначен главой Центра герпесвирусных инфекций иммунореабилитации больницы №22 им. Соколова.

О том, когда и где пройдет прощание с Исаковом, сообщат позже.