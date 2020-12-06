На Мурманском шоссе в Ленобласти фура сбила лося

Инцидент произошел на трассе «Кола» в Ленинградской области.

Информация об аварии была опубликована в публике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Один из очевидцев происшествия сообщил, что вечером в субботу, 5 декабря, в районе 70 км Мурманского шоссе лось попал под колеса грузового автомобиля.

В комментариях под постом пользователи делятся своими предположениями касательно того, чем произошедшее обернется для водителя. Некоторые считают, что ему может грозить штраф в крупном размере, некоторые считают, что большая скорость и плохая видимость могли не позволить автомобилисту успеть затормозить вовремя.