В Петербурге задержан политолог Валерий Соловей

Сегодня днем, в субботу 5 декабря, политолог и блогер Валерий Соловей был задержан у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Мужчина приехал в город сегодня ради встречи с активистами движения «Перемен», которой попытались помешать неизвестные. В своем телеграм-канале Валерий сообщил, что был задержан вместе со своими сторонниками. Сколько именно людей задержано, не сообщается.

Во время акции в место собрания людей была вброшена дымовая шашка, а позже появились листовки «От подобных „перемен“ попадет Россия в плен». Позже выяснилось, что к этому причастны сторонники движения «За правду» писателя Захара Прилепина.

Политолог находится в отделении полиции № 1.