Мариинку угрожали взорвать, а артистов облить кислотой

О сообщениях с угрозами полицейские узнали от сотрудника Мариинского театра, который рассказал, что в период с 23 ноября по 1 декабря на электронную почту театра поступали письма от неизвестных лиц. В письмах содержалась информация о готовящихся взрывах, а также угрозы применения кислоты в отношении артистов Мариинки.

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка здания театра и прилегающей территории.

По информации, которая была предоставлена в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, полиция не обнаружила взрывных устройств и опасных веществ на территории театра. Людей из Мариинского театра эвакуировать не пришлось.