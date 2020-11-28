В пруду Приморского района затонул автомобиль

Сегодня, в субботу, 28 ноября, в районе 10 часов утра, в пруду у дома № 5 по улице Красных Партизан в Приморском районе Петерьурга ушел под воду автомобиль. Очевидцы вызвали экстренные службы: на место оперативно прибыли спасатели-водолазы, полицейские и медики.

Ушедший под воду автомобиль начали вытаскивать на берег, выясняя, остались ли в нем люди. Салон оказался пуст, а хозяин машины нашелся на берегу. Им оказался 31-летний мужчина, работающий в городе фитнес-тренером. Он объяснил, что находился в автомобиле один, однако умолчал об остоятельствах, при которых машина оказалась в пруду.

Спустя час спецтехника вытянула белую иномарку на берег. Пользователи соцсетей вспомнили, что в этом пожарном пруду минувшей весной уже тонул автомобиль.