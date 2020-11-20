Стало известно, что в Тбилиси произошёл захват заложников.

Спецназ оцепил участок проспекта Церетели, где в здании микрофинансовой организации захаватили заложников. В руках у одного из преступников была змечена граната. По предворительной информации, поступило сообщение о том, что двоих заложников отпустили.

Также стала известна личность преступника, это, по предварительной информации, Леван З., его требования - это снизить ставки по кредитам и запретить азартные игры.

По информации грузинских СМИ, он ворвался в здание будучи в алкогольном опьянении. Сообщают, что он ещё вышел в прямой эфир на Фейсбуке, где пользователи сети пришли в его профиль и стали уговаривать отпустить заложников, а кто-то посоветовал заняться ему полезными делами, например, поработать. Также, судя по странице захватчика, он является работником строительной компании Wood House.