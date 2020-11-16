Пьяный житель Ленобласти выстрелил в дверь соседской квартиры

Сообщается, что в воскресенье, 15 ноября, мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в подъезде в результате конфликта с соседом.

Сотрудникам правоохранительных органов поступило обращении от 28-летнего гражданина Индии. Он рассказал, что его сосед, находясь в нетрезвом состоянии, выстрелил в дверь его квартиры из охотничьего ружья. Он также сообщил что в его адрес были высказаны угрозы физической расправы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Полицейские задержали стрелявшего. Им оказался 43-летниц безработный мужчина. Правоохранители произвели обыск, в результате которого было изъято охотничье ружье. Сообщается, что в отношении мужчины было заведено уголовное дело.