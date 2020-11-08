Преступник с пластиковым пистолетом ограбил булочную

Житель Санкт-Петербурга совершил нападение на булочную, расположенную на Гатчинской улице Петроградского района, с целью ограбления.

Сообщается, что утром 7 ноября он вошел в заведение и наставил пистолет на кассира, потребовав отдать деньги. Женщина смогла отдать незнакомцу только тысячу рублей, принадлежавших ей же. После этого преступник попытался сбежать. Однако его удалось отследить по камерам наблюдения, и нарушитель закона был задержан правоохранителями в тот же день.

В ходе обыска бело обнаружено и орудие преступления. Выяснилось, что мужчина угрожал кассиру пластиковым "Кольтом".

Возбуждено уголовное дело.