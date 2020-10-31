Пьяный мужчина угрожал взорвать подъезд на Авиаконструкторов

В Санкт-Петербурге , в пятницу, 30 октября, в дежурную часть полиции позвонил 42-летний житель Петербурга и заявил, что намерен взорвать подъезд и имеет при себе тротил.

Полиция немедленно выехала к дому №1 на проспекте Авиаконструкторов, где живет неработающий мужчина. Сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и составили на него административный протокол. После задержания полицейские осмотрели подъезд и прилегающую территорию. Однако бомбы или чего-то опасного они не нашли. Эвакуацию дома проводить не стали.

По данному инциденту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.