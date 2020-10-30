Четыре человека погибли в результате землетрясения в Турции

Измир является третьем по численности населения городом Турции. По предварительным данным, как минимум четыре человека стали жертвами мощного землетрясения, произошедшего в городе.

По информации, которая была предоставлена правительственным Управлением по чрезвычайным ситуациям, 120 человек получили травмы различной степени тяжести в результате стихийного бедствия.

Землетрясение произошло в пятницу, 30 октября. Его магнитуда составила 6,6. Эпицентром землетрясения является город Измир. Сообщается, что очаг землетрясения достигает шестнадцати с половиной километров в глубине. По предварительным данным, около двадцати зданий было разрушено.