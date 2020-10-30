Петербургский университет профсоюзов вернул плату за обучение студентке по решению суда

Сообщается, что в соответствии с договором, студентка должна была на протяжении 4 лет проходить обучение в филиале во Владивостоке, а 5 курс обучаться в Петербурге. В прошлом году девушка заплатила за 4 год обучения, однако, после этого сменила университет. Она была отчислена с 4 курса, однако денежные средства студентке не были возвращены.

Университет настаивал на том, чтобы потратить средства на собственные нужды, такие как ремонт помещения, зарплата сотрудникам, покупка оборудования и учебной литературы.

Суд взыскал с вуза 89 тысяч рублей, включая штраф и компенсацию морального ущерба, причинённого девушке, а также проценты, которые были взысканы за пользование чужими денежными средствами.