Суд постановил избавиться от свалки в Пушкине

Петербургский суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к МТУ Росимущества и обязал ведомство убрать свалку с территории Аграрного университета. На выполнение ликвидации отведено 10 месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Прокуроры обнаружили места скопления мусора на четырех участках, земли которых относятся к СПбГАУ. Они не предназначены для захламления.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", нелегальную свалку (с загрязненным грунтом) летом этого года заметили на участке между Петербургским шоссе в Пушкине и платной трассой М-11. Эта территория предназначалась для выращивания декоративных растений. По оценке прокуроров природоохранки, ущерб от замусоривания территории составил около 260 млрд руб.