Подозреваемый в убийстве таксиста был отправлен в СИЗО

Решение об отправке подозреваемого в убийстве водителя в следственный изолятор до 25 декабря текущего года было принято Красногвардейским районным судом.

По предварительным данным, утром 26 октября на Новочеркасском проспекте подозреваемый забил до смерти водителя такси. Убийство произошло в результате конфликта, причина которого не установлена. Один из мужчин применил физическую силу и нанес второму повреждения, не совместимые с жизнью. Тело убитого мужчиной водителя такси было найдено в машине.

Сообщается, что подозреваемый признал свою вину. Мужчина, отправленный судом в следственный изолятор в связи с подозрением в совершении убийства таксиста, ранее уже был привлечен к уголовной ответственности.