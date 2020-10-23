В Петербурге годовалый мальчик отравился растворителем

Инцидент произошел в четверг, 22 октября около полуночи. В одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга доставили годовалого мальчика с сильным отравлением.

28-летний отец ребенка сообщил обстоятельства произошедшего. В момент, когда произошел инцидент, в доме семьи был отключен свет. По информации, которую предоставила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в это время малыш выпил растворитель.

Мальчик был срочно госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Медицинские работники обозначили его состояние как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.