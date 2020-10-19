Мужчина, сообщивший о "взрывчатке", оказался в психбольнице

В воскресенье, 18 октября, в 8:38 сотрудникам правоохранительных органов Гатчинского района Ленинградской области поступил звонок о «взрывчатке». Как выяснилось позднее, в полицию звонил пациент психоневрологического диспансера.
Звонившим оказался 48-летний мужчина, житель Комунара.
После полученного сообщения о «бомбе», отряд полиции незамедлительно прибыл на место чрезвычайного происшествия. Однако в результате осуществленного осмотра дома никаких взрывоопасных веществ или взрывных устройств правоохранители не обнаружили. Мужчина, с номера которого поступил звонок в полицию, был задержан. Его госпитализировали в психиатрическую больницу. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении по факту уголовного дела.