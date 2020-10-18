Энергетик отправил школьника в больницу

Петербургский школьник был госпитализирован после того, как выпил энергетик.

13-летний подросток был обнаружен матерью в собственной квартире на 16 этаже жилого дома на улице Бадаева. Мальчик находился в бессознательном состоянии, его штаны были спущены.

Одноклассник подростка сообщил, что некий знакомый угостил их энергетиком. Пострадавший выпил весь напиток и после этого потерял сознание. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, диагноз - острое отравление неустановленным наркотическим веществом. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.