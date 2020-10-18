В Тихвине нашли мальчика, упавшего на крышу машины

Юношу из города Тихвин, найденного на крыше припаркованного у дома автомобиля, немедленно доставили в больницу.

Данное происшествие произошло 17 октября, в субботу, в 3-м микрорайоне города Тихвин Ленинградской области. 15-летнего юношу доставили в одну из больниц города, где врачи диагностировали у него травмы, которые характерны для падения с высоты.

Правоохранительным органам очевидцы рассказали, что нашли школьника на крыше припаркованного автомобиля около дома. Семья мальчика живет на 4 этаже. Его воспитывают мать и отчим. Накануне юноша с ними поругался.

Однако семья никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов.