15-летняя девочка жестоко убила бабушку

В Санкт-Петербурге в Приморском районе было совершено жестокое убийство женщины пенсионного возраста.

В полицию поступило обращение от 80-летнего пенсионера об обнаружении около 7:30 в своей квартире на Ланском шоссе в доме №6 тела своей жены с колото-резанными ранениями брюшной полости, а также множественными травмами головы и предплечья. Помимо этого, из квартиры пропали документы и деньги пенсионерки.

У станции метро «Пионерская» около 15:30 по подозрению в убийстве пожилой женщины была задержана 15-летняя девочка, которая является внучкой убитой бабушки. Подозреваемая проживает на проспекте Королева. По данному факту возбуждено уголовное дело, а девочку поместили в изолятор.