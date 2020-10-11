В Любани "разгребают" последствия падения надземного перехода

В Любани продолжают попытки расчистить трассу М-10 после падения на дорожное полотно пешеходного моста. Ранее он рухнул после того, как в него врезался самосвал Volvo вечером 11 октября.

На место обрушения прибыли 12 сотрудников МЧС России по Ленинградской области и три единицы спецтехники. Туда же были направлены три крана и три бригады дорожных рабочих подрядных организаций с необходимым оборудованием.

Чтобы устранить затор на дороге, водителям предлагается объезд по следующему маршруту: «Трубников Бор — Вороний остров — дорога 41А-004 — Коркино — Любань».