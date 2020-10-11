Надземный переход в Любани рухнул: в него врезался самосвал

В городе Любань Ленинградской области на трассу рухнуд надземный пешеходный переход. Обрушение, по сообщениям очевидцев, вызвал самосвал с поднятым кузовом, который врезался в мост. ДТП произошло вечером воскресенья, 11 октября.

Столкновение произошло на трассе М-10, что вызвало массивные заторы в дорожном движении. По направлению к Петербургу на трассе образовалась пробка длиной в несколько километров.

По сообщениям очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга", под обваливщимся мостом оказалось два автомобиля. Администрация Ленобласти сообщает, что в результате аварии никто не пострадал.