В Петербурге задержан юноша, обманувший пенсионера

В пятницу, 9 октября, в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о мошенничестве в квартире пенсионера на Красносельском шоссе. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, домой к 79-летнему мужчине постучался неизвестный «с выгодным предложением».

Незнакомец предложил пенсионеру отремонтировать электрооборудование и смонтировал два электро-автомата, за которые попросил у хозяина квартиры 20 тысяч рублей, притом, что себестоимость автоматовсоставляет около 200 рублей.

Вечером того же дня мошенник был задержан на Витебском проспекте: им оказался 20-летний безработный мужчина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что мошенничество может караться лишением свободы на срок до двух лет.