Сын пенсионерки избил женщину, оказавшую ей помощь

Гражданка Петербурга оказала помощь пенсионерке, которой стало плохо, после чего сама чуть не попала в больницу. Женщина подверглась избиению сыном пенсионерки.

Инцидент произошел во понедельник, 5 октября. О произошедшем стало известно от регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение об избиении женщины в доме на Среднеохтинском проспекте.

Пожилая женщина возвращалась домой после приема врача и почувствовала себя плохо. Женщина, проходящая мимо, оказала ей помощь и помогла ей добраться до дома. Пенсионерка была встречена сыном, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию и нанес побои женщине, оказавшей помощь. Пострадавшая сбежала и сообщила об инциденте сотрудникам полиции.