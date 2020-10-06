В Мурино спасатели вытащили замурованных котят из-под крыльца новостройки

В Мурино спасатели ПСО "Экстремум" достали из-под крыльца жилого дома четырех застрявших там котят. Об этом рассказали в группе Вконтакте «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум».

Неравнодушные граждане сообщили о жалобном мяуканье, раздававшемся из-под крыльца новостройки в Мурино. По их словам, кошки-матери не было видно два дня.

Операция по спасению усложнилась тем, что заглянуть под крыльцо возможности не было. Под крыльцо вела небольшая траншея в асфальте шириной в сорок сантиметров, в которую можно было просунуть руку под локоть. Котята находились в полости под крыльцом, перегороженной спрессовавшимся песком.

Яму в асфальте расширили перфоратором, чтобы туда можно было просунуть руку по плечо. Туда удалось поместить камеру, однако до самих котят было не дотянуться. Сначала животных пытались выманить с помощью другого маленького котенка, но на его мяуканье отреагировал только один из "пленников". Остальных котят пришлось доставать с помощью короткой удавки, сделанной из скотча и троса. Ориентируясь по экрану монитора, еще трех малышей отловили и вытащили на улицу.

Всех котят разобрали очевидцы события и те, кто сообщил информацию спасателям.