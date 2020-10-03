Дело мошенниц «Ордена пути» направлено в прокуратуру

В субботу, 3 октября, в Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух мошенниц из секты «Орден пути».

Организация эзотерического толка была создана в 2010 году Гайвой Тихомировой. В течение шести лет Тихомирова и ее подельница Татьяна Баранова обманули около десятка граждан, «заработав» свыше 16,8 миллионов рублей. Гайва Тихомирова убеждала клиентов в необходимости приобретения различных магических услуг, которые якобы обеспечивали защиту здоровья, жизни и семьи от негатива. Баранова специализировалась на установке магических защитных куполов. Стоимость одного обряда могла доходить до 300 тысяч евро. Женщины использовали манипуляции и запугивания в разговорах с клиентами.

Органы полиции арестовали две квартиры лидера секты и направили уголовное дело в прокуратуру Московского района Петербурга. Обе женщины арестованы и остаются под стражей.