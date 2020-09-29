Женщина умерла в результате падения с самоката

Инцидент произошел вечером в среду, 23 сентября. Женщина ехала на электросамокате рядом со стадионом «Газпром Арена» на Крестовском острове и не справилась с управлением. Прогулка закончилась трагедией.

В результате падения, пострадавшая получила травму головы. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, оказали ей первую помощь. Женщина была экстренно доставлена в больницу. Травмы головы оказались очень тяжелыми: у пострадавшей был расколот череп, падение привело к перелому его основания. Осколки черепа задели мозг. Пострадавшая находилась под присмотром врачей, медицинские работники боролись за жизнь женщины, однако, лечение не помогло. 28 сентября женщина скончалась в стационаре.