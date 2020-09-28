Подростки, устроившие "стрелку" с газовым пистолетом, были приговорены к 1.5 годам условного срока

Шестеро несовершеннолетних после конфликта, который вспыхнул «Вконтакте», договорились о массовой драке. Подростки взяли с собой бейсбольную биту, а также пневматический газобаллонный пистолет.

Два подростка, участвовавших в «стрелке», поссорились в социальной сети два года назад и приняли решения выяснить отношения в реальной жизни. Вместе с друзьями, хулиганы пришли к станции метро «Рыбацкое», место, неподалеку от нее было назначено местом для драки. Трое подростков испугались предшествующих разборок и попытались убежать, однако их оппоненты не дали им уйти и подвергли их избиению. После судебного разбирательства, 28 сентября 2020 года, суд вынес шестерым подросткам приговор – 1.5 года условного срока.