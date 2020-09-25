Самолет не смог вылететь из Хабаровска в Петербург из-за сообщения о минировании

В пятницу, 25 сентября, хабаровский аэропорт был эвакуирован из-за сообщения о минировании здания и транспорта. Пресс-служба аэропорта сообщила, что оно пришло на почту утром. В сообщении говорилось о заложенных взрывных устройствах в терминале и самолетах.

Из-за сообщения о минировании 700 человек были немедленно эвакуировано. В результате последовавшей за эвакуацией проверки вылет восьми рейсов был задержан. В их число попал самолет, который должен был лететь в Санкт-Петербург.

Аэропорт был проверен, однако угроз в ходе проверки здания и самолетов выявлено не было.