В Стрельне ограбили монастырь

В Свято-Троицком мужском монастыре, расположенном в Стрельне, произошло ограбление. На территорию Сергиевой Приморской мужской пустыни проникло трое неизвестных. Известно, что на них были надеты маски.

Отмечается, что грабители похитили телефоны и ключи от обители в банном комплексе монастыря. Удалось им это с помощью гвоздодера, которым они вооружились заранее. Однако ключи от сейфа взломщики так и не нашли.

На данный момент идут поиски злоумышленников. Личности установить пока не удалось. Однако точно известно, что их было трое. Ранее, в Петербурге четверо неизвестных ограбили автосервис. Есть ли связь между этими ограблениями пока неизвестно.