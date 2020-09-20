Под Петербургом найден мертвым ремонтник, упавший в шахту лифта

Накануне вечером их шахты лифта достали мужчину, работавшего ремонтником. Его тело нашли уже без признаков жизни, возможно мужчине стало плохо.

На данный момент известно, что следов насильственной смерти нет. Из повреждений выявлена деформация черепа и гематома на лице. Однако в точных причинах смерти предстоит разобраться полиции и следственному комитету, в этом им поможет вскрытие.

Погибшим оказался 36-летний уроженец Воронежской области, который ремонтировал лифтовое оборудование в доме №14 по Полевой улице в Металлострое. В какой-то момент его потерял коллега, а затем тело мужчины было найдено на 9-м этаже в техническом помещении шахты.