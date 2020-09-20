Двое полицейских задержаны по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге двое полицейских были задержаны за получение взятки: инспектор ДПС и водитель мобильного взвода. Об этом сообщило издание 78.ru.

Должностное преступление было совершено ими почти год назад, 29 октября 2019 года. Установлено, что на Московском шоссе возле дома №42/2 подозреваемыми был остановлен легковой автомобиль Peugeot 308, которым управлял нетрезвый водитель. Полицейские предложили ему заплатить 40 тысяч, чтобы не привлекать к уголовной ответственности. Мужчина отдал 35 тысяч (все имеющиеся с собой деньги) и был отпущен.

На данный момент задержанные преступники находятся в изоляторе.