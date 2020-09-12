Прорыв трубы на Камышовой: без горячей воды остались четыре дома

В Санкт-Петербурге в Приморском районе на Камышовой улице произошла авария в субботу, 12 сентября вечером. Возле дома №34, корпус 2, прорвало трубы, из-за чего жильцы окрестных домов остались без горячей воды.

В теплосети диаметром 21 миллиметров образовалась течь, из которой на улицу начала вытекать вода. В результате происшествия двор дома был подтоплен. На место аварии прибыли ремонтно-восстановительные бригады ТЭКа. Благодаря их усилиям аварию удалось локализовать, но ремонтные работы пока еще не окончены.

Теплоэнергетики просят прохожих не подходить к месту протечки, на улице установлены специальные ограждения. Пока что четыре жилы дома в окрестностях аварии остаются без горячей воды.